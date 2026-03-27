Flambée des carburants : comment aider les gros rouleurs ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/03/2026 à 14:00

La progression continue des prix à la pompe fragilise ménages, professions mobiles et entreprises dépendantes de leurs déplacements. Alors que l’exécutif écarte toute mesure générale de soutien, plusieurs responsables politiques plaident pour une redistribution ciblée des recettes fiscales. Le gouvernement promet des dispositifs spécifiques pour les « gros rouleurs » et des mesures de trésorerie pour les secteurs les plus exposés. Reste à définir qui pourrait en bénéficier et selon quels critères. Décryptage avec l'économiste Christian Saint-Etienne et Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama « On va pas se fâcher » du 27 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com