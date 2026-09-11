Une centaine de buralistes manifestent à Vernon, dans l'Eure, pour réclamer le gel de la fiscalité du tabac et la fin de l'indexation automatique du prix des cigarettes sur l'inflation, dans le cadre des rassemblements qu'ils organisent toute la semaine dans plusieurs villes de France pour réclamer le gel de la fiscalité du tabac à l'approche des débats budgétaires, avec en ligne de mire l'augmentation du prix des cigarettes au 1er janvier.
Fiscalité du tabac: nouveau rassemblement des buralistes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro