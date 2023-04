First Republic Bank : le retour de la panique bancaire américaine ?

information fournie par Ecorama • 28/04/2023 à 14:00

Semaine noire pour la banque First Republic, qui perdait mercredi 50% de sa valeur à Wall Street. Une banque régionale américaine supplémentaire en proie à des difficultés qui plonge de nouveau les épargnants et les investisseurs dans l'incertitude. Assiste-t-on au retour de la crise bancaire aux Etats-Unis ? L'analyse de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 28 avril 2023, présenté par Julien Gagliardi sur Boursorama.com