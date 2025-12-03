La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué mercredi une "nouvelle ère" d'indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou, après un accord entre Européens actant la fin des importations de gaz russe à l'automne 2027.
Fin du gaz russe: von der Leyen salue une "nouvelle ère" d'indépendance face à Moscou
