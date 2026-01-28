Après une semaine de débats chaotiques sur la fin de vie, le Sénat rejette la proposition de loi créant un dispositif d'aide à mourir, renvoyant le texte à l'Assemblée nationale, qui se saisira de cette réforme sociétale d'ampleur sur la fin de vie à partir du 16 février, en deuxième lecture. SONORE
Fin de vie: le Sénat rejette la loi sur l'aide à mourir
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro