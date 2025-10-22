 Aller au contenu principal
Fin de vie: le débat sur ce texte "qui touche à l'intime" aura lieu "jusqu'au bout" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 22/10/2025 à 17:27

Le Premier ministre Sébastien Lecornu prévient que ses ministres auront une "liberté de parole totale" sur les débats sur la fin de vie car ce texte de loi "touche à l'intime". Il promet par ailleurs que le débat devra "avoir lieu jusqu'au bout".

