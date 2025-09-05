On passe à notre invité culture de ce vendredi. Diarrah Ndaw Spech, productrice engagée et cofondatrice du Festival International de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA), célèbre cette année la 15e édition d’un rendez-vous unique qui fait rayonner les voix afro-descendantes. Depuis 15 ans, le FIFDA met en avant des films rares, souvent inédits, qui interrogent notre rapport à l’héritage, à l’exil et à la mémoire collective. Focus sur cette édition 2025, consacrée au thème de l’héritage.
FIFDA 2025 – Diarrah Ndaw Spech : 15 ans de cinéma de la diaspora africaine
