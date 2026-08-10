Les autorités canadiennes ont déclaré samedi l'état d'urgence dans la province occidentale de la Colombie-Britannique où plus d'une centaine d'incendies sont actifs.
Feux de forêt dans l'ouest du Canada: l'état d'urgence déclaré
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