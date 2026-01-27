"C'est une bonne idée mais c'est compliqué, c'est ancré en nous": à Paris et Marseille, des adolescents ont réagi mardi à l'adoption du texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans: des ados réagissent
