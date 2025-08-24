 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermeture de l'instance d'accès à l'information en Tunisie, le SNJT dénonce un recul démocratique

information fournie par France 24 24/08/2025 à 22:21

En Tunisie la disparition de l'instance Nationale d'accès à l'information inquiète la société civile. Cette instance qui permettait à tout citoyen d'exercer son droit à l'information a été fermée en toute discrétion cette semaine. Le syndicat des journalistes a dénoncé une atteinte directe au droit constitutionnel d'accès à l'information.

