En Tunisie la disparition de l'instance Nationale d'accès à l'information inquiète la société civile. Cette instance qui permettait à tout citoyen d'exercer son droit à l'information a été fermée en toute discrétion cette semaine. Le syndicat des journalistes a dénoncé une atteinte directe au droit constitutionnel d'accès à l'information.
Fermeture de l'instance d'accès à l'information en Tunisie, le SNJT dénonce un recul démocratique
