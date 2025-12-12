Tombeurs des Néerlandais ce jeudi (2-1) à l'occasion de la sixième journée de la Ligue Europa, les Lyonnais ont assumé leur statut de leader de la compétition. Ils se rapprochent d'une qualification directe pour les huitièmes de finale.
Ligue Europa : l'OL domine les Go Ahead Eagles et assure au moins les barrages
