Cette semaine se tient la 18e édition du FEMUA, festival des musiques urbaines d’Anoumabo. L’un des événements culturels les plus importants de l'Afrique de l’Ouest. Une vingtaine d’artistes vont se produire sur cette scène ivoirienne, des grandes stars continentales comme des stars locales devant près de 100 000 personnes. Parmi ces artistes, la chanteuse ivoirienne Roselyne Layo qui a répondu aux questions de notre envoyée spéciale à Abidjan Fatimata Wane
Femua 18 : Entretien avec Roselyne Layo
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