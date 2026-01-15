 Aller au contenu principal
Femme agressée à Blois en 2022: son ex-compagnon jugé pour tentative de féminicide

information fournie par AFP Video 15/01/2026 à 13:41

Chloé P., violemment agressée en décembre 2022 à l'âge de 24 ans après avoir vainement tenté de déposer plainte, arrive au palais de justice de Blois (Loir-et-Cher) avec son avocate, au premier jour du procès de son ex-compagnon, jugé pour tentative de meurtre aggravé.

