On l'a connu tout jeune acteur dans "LOL". Depuis, Félix Moati poursuit sa carrière au cinéma et vient de prendre la plume. Huit mois d'écriture pour son premier roman "Voir clair" aux éditions de l’Observatoire, qui a trait à la paternité, la transmission impossible, à travers la vie de deux frères et de leurs familles respectives. Rencontre avec un artiste engagé, en écriture comme dans la vie.
Félix Moati fait ses débuts en littérature avec son premier roman : "Voir Clair"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro