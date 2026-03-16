A la Une de la presse, ce lundi 16 mars, les réactions, en France, au premier tour des municipales, marqué par une faible participation - 56%, seulement. Les pourparlers les Etats-Unis et Cuba, qui a libéré 14 prisonniers politiques, samedi. La victoire annoncée de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle au Congo-Brazzaville. La grosse boulette d’un espion russe. Et un nouveau sacre pour le pongiste français Félix Lebrun.
Municipales 2026: "Un paysage politique éparpillé façon puzzle"
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