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Crédit privé : un possible krach à 2.000 milliards de dollars ?

information fournie par Ecorama 16/03/2026 à 14:10

Le marché mondial du crédit privé, évalué à près de 2 000 milliards de dollars, traverse une phase de tensions inédites. Retraits accrus des investisseurs, défaillances d'entreprises financées par ces fonds et limitations de rachats chez plusieurs géants américains alimentent les interrogations sur la solidité de ce secteur longtemps présenté comme une alternative utile au financement bancaire. Alors que certains redoutent un dégonflement de la bulle et un risque de contagion au système financier, le débat s'ouvre sur la nature réelle des fragilités du « private credit », son exposition aux particuliers et la nécessité éventuelle d'un encadrement renforcé. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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