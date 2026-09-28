Faut-il acheter ces 2 actions du CAC40 qui perdent 50 % cette année ?

information fournie par Ecorama • 28/09/2026 à 14:00

Stellantis chute de 57 % depuis janvier malgré un marché auto français en hausse, pénalisé par la concurrence chinoise et un PER de 8 jugé insuffisant pour relancer l’intérêt. EssilorLuxottica perd 47 % malgré de bons résultats, plombé par la concurrence des lunettes connectées et les questions éthiques qu’elles soulèvent. Avec un LVMH en recul de 40 % sur fond de ralentissement chinois et de luxe devenu trop cher, la question est de savoir si ces valeurs massacrées offrent une opportunité ou un piège. L’analyse de Eric Lewin, président d’EL Finance. Ecorama du 28 septembre 2026 , présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.