Rendez-vous avec la méga star congolaise Fally Ipupa pour refaire le match autour de ses deux Stade de France des 2 et 3 mai derniers. Retour sur son incroyable itinéraire, les moyens mis en œuvre pour développer sa carrière internationale et ses futurs projets, dont l’O2 Arena de Londres prévu pour le 25 octobre 2026. Dans cet épisode, c'est le Prix Nobel de la Paix Dr Denis Mukwege, qui offre la vidéo surprise.
Fally Ipupa, la trajectoire exceptionnelle de l'Aigle
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