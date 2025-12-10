La publication de la "Stratégie de sécurité nationale" américaine constitue "un moment de clarification et de vérité qui nous invite à tenir le cap et à accélérer", car "elle donne raison à la France" qui "depuis 2017 appelle l'Europe à l'autonomie stratégique", déclare le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot devant l'Assemblée nationale.
Face aux Etats-Unis, l'Europe doit "accélérer" vers "l'autonomie stratégique" (Barrot)
