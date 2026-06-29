Sous une serre en Provence, dans le sud de la France, à plus de 40°C, de jeunes pousses de pins font grise mine: privées d'eau, elles s'étirent en longueur, sans produire d'aiguilles.
Face à la canicule, l’ONF travaille sur "la forêt de demain"
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