Deux ans après la sortie de "L'Iris blanc", Fabcaro et Didier Conrad reviennent avec un nouvel album traduit en 19 langues, "Astérix en Lusitanie" : une plongée dans le monde de la morue et de la saudade où nos deux héros, Astérix et Obélix, n'hésiteront pas à se grimer en Lusitaniens pour voler au secours de ce peuple mélancolique.
Fabcaro et Didier Conrad présentent "Astérix en Lusitanie"
