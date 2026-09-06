Un enfant est décédé et sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une fuite de gaz qui a entraîné l'explosion, samedi soir, d'un pavillon à Aubervilliers, ont indiqué dimanche le maire de la ville et la préfecture de police de Paris.
Explosion d'un pavillon à Aubervilliers: un enfant tué et sept personnes blessées
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