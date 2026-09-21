L'expédition "Point zéro" organisée par la station de recherches océanographiques de Calvi et l'association NAECO touche à sa fin. Pendant 2 semaines l'équipage d'un catamaran, composé pour partie de scientifiques, a récolté des données au large de la Corse. Mesures de la pollution plastique, observations de populations animales, relevés d'ADN marin,... Un "état des lieux" de la Méditerranée qui sera comparé aux mêmes relevés dans 3 ans pour voir comment cette mer évolue dans le temps.
Expédition autour de la Corse pour dresser un bilan de santé de la Méditerranée
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