Le président américain Donald Trump a appelé jeudi ses partisans à se rendre aux urnes le 3 novembre, en clôture de la convention républicaine consacrée aux élections de mi-mandat à Dallas, leur faisant prêter serment.
États-Unis: Trump fait prêter serment à ses partisans pour les appeler à voter
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