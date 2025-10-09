Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi dans le centre-ville de Chicago pour protester contre l’arrivée de la Garde nationale du Texas et des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Etats-Unis: manifestation à Chicago contre l'arrivée de la Garde nationale
