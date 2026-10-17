Les habitants de Bend, dans l’Etat de l'Oregon, se disent "dévastés" après qu’un adolescent armé a tué trois enfants et une enseignante jeudi dans une école primaire.
Etats-Unis: la ville de Bend "dévastée" après une tuerie dans une école
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