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Etats-Unis: la ville de Bend "dévastée" après une tuerie dans une école

information fournie par AFP Video 17/10/2026 à 14:27

Les habitants de Bend, dans l’Etat de l'Oregon, se disent "dévastés" après qu’un adolescent armé a tué trois enfants et une enseignante jeudi dans une école primaire.

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