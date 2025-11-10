 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etats-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire

information fournie par AFP Video 10/11/2025 à 14:13

Les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours, selon plusieurs médias. Cette avancée fait espérer un prochain retour à la normale, alors que le trafic aérien et le versement des aides sociales sont perturbés, et que des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique ou travaillent sans être payés depuis le 1er octobre. IMAGES

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le "super-typhon" Fung-wong fond sur les Philippines, près d'un million d'évacués

information fournie par AFP Video 09 nov.
2

13-Novembre: départ de la "marche de l'égalité" à Paris

information fournie par AFP Video 09 nov.
3

Vingt-neuf minutes sous l'eau, l'exploit à couper le souffle d'un apnéiste croate

information fournie par AFP Video 09 nov.
4

Les autorités malgaches annoncent avoir déjoué un coup visant le nouveau président

information fournie par France 24 09 nov.
1
5

L'Essentiel politique : "Il y a un accord de stabilité politique jusqu'aux municipales de 2026"

information fournie par France 24 09 nov.
6

Sénégal: Ousmane Sonko critique la gestion de l'APR et veut rassurer la population

information fournie par France 24 09 nov.
7

La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

information fournie par AFP 09 nov.
8

Ligue 1 : Le PSG s'impose de justesse à Lyon et reprend la tête du classement

information fournie par France 24 07:12
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Le Goncourt attribué à Laurent Mauvignier pour "La maison vide"

information fournie par AFP Video 04 nov.
4

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
5

Comment racheter ses trimestres de retraite ?

information fournie par Tout sur mes finances  04 nov.
2
6

Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse

information fournie par AFP 04 nov.
3
7

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
8

Nigeria: dans les rues d'Abuja, réactions aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 04 nov.
3
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank