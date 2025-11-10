Les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours, selon plusieurs médias. Cette avancée fait espérer un prochain retour à la normale, alors que le trafic aérien et le versement des aides sociales sont perturbés, et que des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage technique ou travaillent sans être payés depuis le 1er octobre. IMAGES
Etats-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire
