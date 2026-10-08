Maricarmen Abascal, l'octogénaire dont l'expulsion a suscité une vague de protestations énorme en Espagne ayant abouti à la convocation d'élections anticipées, est morte mercredi, un décès qui suscite l'émotion et l'indignation chez les militants du droit au logement.
Espagne : vive émotion après la mort de Maricarmen Abascal, symbole de la crise du logement
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