"Notre Europe spatiale reste fragile et nous devons accélérer", affirme le président français Emmanuel Macron lors du sommet international sur l'Espace à Paris, où il appelle l'UE à "pleinement assumer un pilotage politique de sa politique spatiale, ambitieux, clair et exigeant". SONORE
Espace: L'Europe spatiale reste "fragile" (Macron)
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