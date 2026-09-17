Prendre une bonne douche, embrasser ses proches et pratiquer à nouveau des sports nautiques: Sophie Adenot s'est confiée mercredi, aux côtés de ses camarades de mission, sur ses projets pour son prochain retour sur Terre.
Espace: l'astronaute française Sophie Adenot a hâte de retrouver sa famille
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