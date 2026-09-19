Pour sa première annonce de liste des Bleus vendredi, le nouveau sélectionneur a affirmé son choix de rupture avec Didier Deschamps. Cinq nouveaux joueurs, une philosophie de jeu portée vers l'avant... Avant ses débuts sur le banc en Ligue des Nations, "ZZ" fait souffler un vent de fraîcheur en Bleus.
Équipe de France : Zinédine Zidane, le vent de fraîcheur chez les Bleus
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