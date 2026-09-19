Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football Zinédine Zidane a présenté vendredi une première liste composée de 23 joueurs, sans le milieu Aurélien Tchouaméni ni l'attaquant Marcus Thuram mais avec cinq nouveaux.
Equipe de France de football: Zidane présente sa première liste
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