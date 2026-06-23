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Épargner avec un petit budget : 10 réflexes simples pour mettre de l’argent de côté

information fournie par Tout sur mes finances  23/06/2026 à 11:52

Épargner avec un petit budget, c'est possible. Contrairement aux idées reçues, mettre de l'argent de côté ne dépend pas seulement du niveau de revenus, mais surtout des bons réflexes et de la régularité.

Dans cette vidéo, on vous donne 10 conseils concrets et accessibles pour commencer à épargner, même quand chaque euro compte. Au programme:

  • Pourquoi il faut épargner en priorité, même de petites sommes
  • L'intérêt d'automatiser son épargne pour ne plus y penser
  • L'importance de se fixer un objectif clair et motivant
  • Comment repérer et réduire les dépenses inutiles
  • Adapter son niveau de vie à ses revenus
  • Constituer une épargne de précaution, même modeste
  • Choisir des supports simples et sécurisés
  • Profiter des rentrées d'argent exceptionnelles
  • Accepter que l'épargne progresse par étapes, sans culpabilité

10€, 20€ ou 30€ par mois peuvent déjà faire la différence sur la durée. L'essentiel, c'est la constance.

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