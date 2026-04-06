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Entretien chocolaté avec Edwin Yansané de la Maison Edwart

information fournie par France 24 06/04/2026 à 00:52

Edwin Yansané est venu présenter sa nouvelle collection à l'occasion des fêtes de Pâques, il en a profité pour évoquer les sujets qui impactent aujourd'hui son métier: guerre au Moyen-Orient, prix du cacao, cadmium...

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