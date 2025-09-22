Plateau à la main, sur lequel se tiennent en équilibre un croissant, un verre d'eau et une tasse de café: Paris organisait dimanche la course des cafés, ouverte aux professionnels de la restauration comme au grand public.
Entre équilibre et vitesse, la course des cafés anime Paris
