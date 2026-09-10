Ils ont des prothèses aux jambes ou aux pieds, mais défilent comme les autres mannequins: un groupe de soldats et de vétérans ukrainiens sont sur le podium lors de la Fashion Week de Kiev. "Ce sont simplement des personnes comme les autres, qui ont elles aussi besoin de vêtements beaux et élégants", raconte Igor Sidletskiy, créateur de la marque inclusive Sidletskiy.
En Ukraine, des soldats amputés défilent lors de la Fashion Week de Kiev
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