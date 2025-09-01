Aidés par une défense marseillaise à l'agonie, les Gones enchaînent en Ligue 1 et remportent un troisième match consécutif. "Si on ne reste pas humbles, ça peut nous griller", a confié le capitaine de l'OL Corentin Tolisso. Au classement, les Lyonnais sont à hauteur du Paris Saint-Germain avant la trêve internationale.
En supériorité numérique, Lyon remporte le choc des Olympiques face à Marseille
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro