En supériorité numérique, Lyon remporte le choc des Olympiques face à Marseille

information fournie par France 24 01/09/2025 à 08:03

Aidés par une défense marseillaise à l'agonie, les Gones enchaînent en Ligue 1 et remportent un troisième match consécutif. "Si on ne reste pas humbles, ça peut nous griller", a confié le capitaine de l'OL Corentin Tolisso. Au classement, les Lyonnais sont à hauteur du Paris Saint-Germain avant la trêve internationale.

Sport

