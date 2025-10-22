À Flumserberg, station nichée au cœur des montagnes suisses, neuf vaches et leurs "cavalières" ont pris dimanche le départ du "Grand Prix de la vache".
En Suisse, une course à dos de vaches réservée aux femmes
