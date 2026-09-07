La Saxe-Anhalt est un Land âgé, pauvre, rural où la population souffre d'un sentiment de déclassement depuis la réunification allemande. Le PIB par habitant y est inférieur à la moyenne nationale ; le chômage, supérieur et la désindustrialisation des années 1990 s'est accélérée avec la concurrence chinoise et l’affaissement de la demande intérieure. Tant et si bien que le PIB du Land a reculé de 0,2% en 2025 quand il a augmenté de 0,2% dans le reste de l'Allemagne.
En Saxe-Anhalt, la victoire de l’Afd s’appuie sur une économie à la peine
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