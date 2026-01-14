Dans une longue cave creusée dans l'Antarctique, plusieurs personnes s'affairent à entreposer des dizaines de caisses de glace des montagnes provenant d’Europe, un "sanctuaire" inauguré et destiné aux générations futures de scientifiques prêts à percer les mystères du passé. "Ce sanctuaire, c'est réellement une première mondiale, puisque c'est la première fois que de la matière environnementale va rentrer en Antarctique pour y être stockée à long terme", déclare Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la Fondation Ice Memory.
En plein Antarctique, une cave d'archives de glace unique au monde ouvre ses portes
