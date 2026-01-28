Dans l'enceinte d'un stade, des centaines de personnes ont rendu hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles. Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire.
En Israël, un ultime hommage au dernier otage de Gaza Ran Gvili
