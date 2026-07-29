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En Iran, "dès que l'ombre de la guerre se dissipe, la répression se fait plus brutale"

information fournie par France 24 29/07/2026 à 07:48

A la Une de la presse, ce mercredi 29 juillet, le retour en force de la répression en Iran, où deux hommes ont été exécutés, hier, après avoir été condamnés pour leur participation aux manifestations anti-régime du début de l’année. La décision de la FIFA de créer une société regroupant ses activités commerciales et pouvant accueillir des investisseurs privés – un projet qui provoque un déluge de critiques. Et les premiers mots de Zinedine Zidane en tant nouveau sélectionneur des Bleus.

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2 commentaires

  • 10:28

    La CIA est toujours partie prenante dans les révolutions qu'elle fomente (surtout chez les pays riches en ressources minières et pétrolières). C'est pourquoi, les manifestants ne sont pas loin de se comporter comme des traîtres. Le comportement de Trump vis à vis de l'Iran a renforcé le patriotisme et la solidarité entre les différentes religions. Ainsi, les "répressions" sont souvent des mesures défensives liées aux ingérences des USA.

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