information fournie par France 24 • 29/07/2026 à 07:48

A la Une de la presse, ce mercredi 29 juillet, le retour en force de la répression en Iran, où deux hommes ont été exécutés, hier, après avoir été condamnés pour leur participation aux manifestations anti-régime du début de l’année. La décision de la FIFA de créer une société regroupant ses activités commerciales et pouvant accueillir des investisseurs privés – un projet qui provoque un déluge de critiques. Et les premiers mots de Zinedine Zidane en tant nouveau sélectionneur des Bleus.