En Inde, une start-up entraîne une quinzaine de chiens à détecter le cancer à partir de l'haleine humaine, grâce à un dispositif dopé à l'IA.
En Inde, le flair des chiens associé à l'IA pour détecter les cancers
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