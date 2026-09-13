Au large de la Floride, des scientifiques américains pratiquent un jardinage bien particulier: équipés de bouteilles de plongée, ils plantent au fond de la mer différents types de coraux pour identifier ceux qui résisteront au réchauffement des eaux marines.
En Floride, des coraux au banc d'essai pour résister à la chaleur
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