En un an à la Maison Blanche, Donald Trump a bouleversé les codes de la communication. Le président des Etats-Unis a fait de l’IA, l’intelligence artificielle, une arme politique, quitte à ne pas s’encombrer des faits et à l’utiliser à des fins de désinformation.
1 an de Trump : comment l'IA est devenu un outil de propagande.
