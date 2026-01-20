 Aller au contenu principal
1 an de Trump : comment l'IA est devenu un outil de propagande.

information fournie par France 24 20/01/2026 à 22:53

En un an à la Maison Blanche, Donald Trump a bouleversé les codes de la communication. Le président des Etats-Unis a fait de l’IA, l’intelligence artificielle, une arme politique, quitte à ne pas s’encombrer des faits et à l’utiliser à des fins de désinformation.

IA: Intelligence artificielle
Donald Trump

