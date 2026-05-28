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En Bolivie, la contestation s'enracine

information fournie par France 24 28/05/2026 à 13:10

Le président bolivien Rodrigo Paz a averti mercredi 27 mai que la crise qui secoue le pays depuis près d'un mois "approche du point de rupture", lors d'une nouvelle journée de manifestations réclamant sa démission.

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