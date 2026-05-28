Le président bolivien Rodrigo Paz a averti mercredi 27 mai que la crise qui secoue le pays depuis près d'un mois "approche du point de rupture", lors d'une nouvelle journée de manifestations réclamant sa démission.
En Bolivie, la contestation s'enracine
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