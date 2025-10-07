Au Népal et en Inde, la saison des pluie est particulièrement violente cette année : les deux pays sont frappés par des inondations et des glissements de terrain meurtriers depuis plusieurs jours. Ces phénomènes climatiques extrêmes, bien qu’habituels pendant la saison des moussons, deviennent de plus en plus fréquents et violents, notamment à cause du changement climatique.
En Asie du sud, une mousson 2025 dévastatrice
