En Allemagne, la jeunesse s'oppose au retour du service militaire

information fournie par France 24 • 16/12/2025 à 12:41

La guerre en Ukraine a replacé les questions de défense au cœur des préoccupations de l'Allemagne et le gouvernement fédéral a acté pour l'année prochaine le retour du service militaire, aboli en 2011. Tous les jeunes hommes nés à partir de 2008 devront se faire recenser et passer des examens médicaux à partir de 2027. Le service sera volontaire dans un premier temps, mais si les effectifs de la Bundeswehr n’augmentent pas assez vite, les autorités se réservent la possibilité de réactiver la conscription obligatoire. Une perspective qui réveille les vieux fantômes de la guerre et de la militarisation de la jeunesse, et qui ressuscite l’objection de conscience.