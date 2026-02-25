Le président français Emmanuel Macron reçoit au palais de l'Elysée pour un dîner de travail le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. IMAGES
Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le président ivoirien Alassane Ouattara
