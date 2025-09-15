Le président français Emmanuel Macron est en visioconférence avec d'autres dirigeants depuis l'Elysée, à Paris. Selon une note de l'Elysée, ces échanges interviennent "à la suite des frappes israéliennes qui ont touché la capitale du Qatar" et "visent à préparer la Conférence sur la solution à deux Etats, que la France et l'Arabie saoudite co-présideront à New York le 22 septembre prochain". IMAGES
Emmanuel Macron en visioconférence sur la situation au Proche-Orient
